Курс доллара вырос после выходных в Казахстане

Курс доллара вырос сразу на два тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 453,2 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 456 тенге, Алматы - 455,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов 488,5 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, китайского юаня - 62,7 тенге.