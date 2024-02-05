Курс доллара вырос после выходных в Казахстане
Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59Сегодня, 17:59
154Фото: baigenews.kz
Курс доллара вырос сразу на два тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 453,2 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 456 тенге, Алматы - 455,3 тенге.
Курс евро по итогам торгов 488,5 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, китайского юаня - 62,7 тенге.
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