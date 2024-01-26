Курс доллара вырос более чем на 3 тенге в Казахстане
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
103Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Доллар подорожал перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты за сутки вырос сразу на 3,45 тенге и составил 499,78 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 453 тенге, Алматы - 450,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 488,1 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 62,43 тенге.
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