Курс доллара упал в Казазстане
Сегодня, 18:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:07Сегодня, 18:07
46Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара стал ниже перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс американской валюты снизился за сутки на 1,52 тенге и составил 451,33 тенге.
Курс евро - 495,16 тенге, российского рубля - 5,11 тенге, китайского юаня - 62,99 тенге.