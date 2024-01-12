  • 12 Января, 18:14
  • BAIGENEWS

Курс доллара упал в Казазстане

Сегодня, 18:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
46
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара стал ниже перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс американской валюты снизился за сутки на 1,52 тенге и составил 451,33 тенге.

Курс евро - 495,16 тенге, российского рубля - 5,11 тенге, китайского юаня - 62,99 тенге.

Самое читаемое

Наверх