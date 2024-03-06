Курс доллара упал в Казахстане
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
148Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вторые сутки снижается в Казахстане. Сегодня падение составило 2,41 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты сложился на отметке 447,83 тенге. За месяц он снизился на 5,46 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 452,5 тенге, в Алматы - 451,9 тенге.
Курс евро по итогам торгов тоже стал ниже - 487,51 тенге, российского рубля 4,95 тенге, китайского юаня - 62,07 тенге.
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