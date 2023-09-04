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Курс доллара снова вырос в Казахстане

Сегодня, 17:25
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Курс доллара подскочил за день на 2,81 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс составил 459,39 тенге. За месяц рост составил 12,95 тенге. 

Курс евро сложился на отметке 496,01 тенге, рубля - 4,75 тенге, юаня - 63 тенге.

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