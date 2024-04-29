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Курс доллара снизился в Казахстане

Сегодня, 18:07
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baigenews.kz Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
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Фото: baigenews.kz

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара значительно снизился, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных падение курса составило 1,79 тенге, за месяц - 5,24 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 446 тенге, Алматы - 443 тенге. 

Курс евро по итогам торгов - 473,25 тенге, российского рубля - 4,75 тенге, китайского юаня - 60,81 тенге. 

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