Курс доллара снизился в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара стал ниже на 2,17 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 452,2 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454,5 тенге, Алматы - 453,5 тенге.