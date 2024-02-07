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Курс доллара снизился в Казахстане

Сегодня, 17:54
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Средневзвешенный курс доллара стал ниже на 2,17 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 452,2 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454,5 тенге, Алматы - 453,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составляет 486,83 тенге, российского рубля - 4,95 тенге, китайского юаня - 62,9 тенге.

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