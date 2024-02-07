Курс доллара снизился в Казахстане
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
94Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Средневзвешенный курс доллара стал ниже на 2,17 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 452,2 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454,5 тенге, Алматы - 453,5 тенге.
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