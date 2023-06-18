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Курортный сезон официально открылся в Баянауле
Летний сезон официально открылся в Баянаульской курортной зоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Руслан Даутбаев, 53 дома отдыха на Жасыбае могут вместить до пяти тысяч человек.
"Сегодня у нас официальное открытие летнего сезона в Баянаульской курортной зоне. К этому дню организована выставка работ мастеров прикладного искусства. Для удобства отдыхающих проведено благоустройство пляжа, подготовлены санитарно-гигиенические узлы, все объекты бизнеса", — сказал Даутбаев.
Чтобы показать красоты национального парка и возможности местного отдыха пригласили туроператоров не только Павлодарской, но и Карагандинской и Акмолинской областей.
Для гостей Баянаульского района разработано 14 туристических маршрутов, как пеших, так и на экскурсионном автобусе. Это пещера Коныр Аулие, Кемпир тас, озеро Торайгыр, могила Жасыбай батыра, ущелье ведьм, ботаническая тропа.
По информации заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова, готовы все службы, призванные обеспечить безопасность отдыхающих.
На пляже можно поиграть в волейбол, футбол, взять на прокат катамаран, байдарку или каяк, для детей подготовлены детские площадки.
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