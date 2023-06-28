Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов

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Казахстанцев с Курбан Айтом поздравил премьер-министр страны Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником – Курбан айт! Издревле этот великий праздник способствует единению людей, призывает к миру и согласию, приносит радость и счастье в каждый дом. Он открывает путь добродетели, напоминает нам о необходимости проявлять милосердие к окружающим, быть терпеливыми и внимательными к нуждам других. Пусть все наши намерения будут чисты и благословение придет в родные дома. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе!", — говорится в поздравлении премьер-министра.

Курбан Айт — один из важных праздников мусульман всего мира. В этом году в Казахстане он начинается 28 июня. В этот день люди совершают молитвы, жертвоприношение и делятся радостью друг с другом.

Ранее казахстанцев поздравил глава государства. Касым- Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где был совершён обряд жертвоприношения от имени президента.