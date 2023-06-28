Лента новостей

Акорда Сегодня, 11:26
187
Сегодня, 11:26
187
Фото: Акорда

Токаев посетил мечеть Хазрет Султан

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане и поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По случаю священного праздника были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства.

 

Видео: Акорда
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:26
187
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх