Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане и поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По случаю священного праздника были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства.