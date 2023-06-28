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Акорда Сегодня, 08:03
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Сегодня, 08:03
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Фото: Акорда

Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с Курбан Айтом, передаёт BaigeNews.kz. 

"В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости. В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся", — говорится в поздравлении главы государства.

Президент отметил, что этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране.

"Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа. Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

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Сегодня, 08:03
180
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