Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с Курбан Айтом, передаёт BaigeNews.kz.

"В этой религиозной традиции ярко проявляется суть Ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости. В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся", — говорится в поздравлении главы государства.

Президент отметил, что этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране.