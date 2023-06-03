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  • Купалась с одноклассниками: 15-летняя школьница утонула в Карагандинской области
big-rostov.ru Сегодня, 18:15
259
Сегодня, 18:15
259
Фото: big-rostov.ru

Купалась с одноклассниками: 15-летняя школьница утонула в Карагандинской области

Девочка-подросток ушла в поход к берегу Нуры с одноклассниками. Однако пикник на природе закончился трагедией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Трагедия случилась 3 июня.

"На пульт дежурного ДЧС поступило сообщение, что 15-летняя школьница утонула в трёх километрах от села Егинди, находясь на отдыхе с классом. В 13:25 к месту происшествия выехали три спасателя с одним плавсредством и одной единицей техники", — сообщили в ДЧС области.

Уточняется, чтот расстояние от подразделения до места происшествия  —примерно 240 километров.

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Сегодня, 18:15
259
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