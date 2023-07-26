Кумис Сеитова назначена председателем комитета культуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Кумис Сеитова стала главой комитета культуры министерства культуры и спорта РК, передаёт Baigenews.kz.

"Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК", - говорится в сообщении пресс-службы МКС РК.

Ранее Сеитова занимала пост экс-заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК

Кумис Сеитова родилась в 1970 году в Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт, академию "Болашак", университет имени Конаева.



Трудовую деятельность начала в 1987 году младшей медсестрой линейной больницы станции в поселке Дарья Карагандинской области. Затем работала воспитателем детского сада.



В 1993-1995 годах работала вторым секретарем Джезказганского обкома союза молодежи.



В 1995-2004 годах работала младшим, старшим научным сотрудником отдела истории, экскурсоводом, заместителем директора, первым заместителем директора Жезказганского областного историко-краеведческого музея.



2004-2005 годы - ведущий специалист отдела методического, учебно-методического центра, заведующий отделом организационно-кадровой работы ЗАО "Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций РК".



С 2005 по 2017 год занимала руководящие должности в структуре Министерства культуры и спорта. Также работала директором Департамента юридической службы Министерства культуры и спорта.



С 2019 по 2021 год занимала должность директора Департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта.