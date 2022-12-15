Культурный скандал назревает в Актобе из-за документального фильма о войне

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Культурный скандал назревает в Актобе. Второй год местное общество ветеранов пытается добиться показа документального фильма о подвигах 312 стрелковой дивизии. Она формировалась из числа актюбинцев, оборонявших Москву в первые годы Великой Отечественной войны. Картина уже получила международное признание, но на родине героев её так и не увидели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Документальная драма "Горящий октябрь 1941-го" снята в 2021 году на студии "Казахфильм". Картина рассказывает о сформированной в Актюбинске 312-ой стрелковой дивизии, которую отправили на оборону Москвы. Многие сцены снимали в Актюбинской области, авторы собрали уникальные архивные кадры, а также воспоминания ветеранов и их потомков.

Премьерные показы состоялись в Астане и Алматы, картина уже успела собрать международные награды. Но вот для самих жителей региона картина о подвигах земляков оказалась недоступна.

"Про 316-ую, Панфиловскую дивизию, очень много материалов, а именно 312-ая, которая была сформирована в Актюбинске, про неё практически ничего нет, только сейчас стали фильмы выпускать. Стоимость фильма шесть миллионов тенге, для области, я думаю, это… Оно не мне нужно, это нужно для области. Уже второй год мы бьёмся. Аким области, Уразалин, пообещал заложить в бюджет, но прошёл год, денег нет у них", - сказал учредитель ОФ "Боевое братство" Гумер Галеев.

В управлении культуры говорят, и рады бы приобрести картину и пустить её в широкий прокат, но в статье расходов не предусмотрена покупка фильмов.

На поиск других вариантов ушло почти два года.

"Мы сейчас отрабатываем два варианта. Поскольку этот фильм о Великой Отечественной войне, мы можем приобрести его в качестве экспоната для музея Алии Молдагуловой. Второй вариант – это привлечь спонсоров", - пояснила глава управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Алтынай Юнисова.

Сколько времени уйдёт на поиск спонсора и покупку картины, неизвестно. Но если это всё же произойдёт, то областное управление культуры получит права на прокат. И фильм смогут увидеть зрители не только в Актобе, но и по всему Казахстану.