Куда сходить на праздничных выходных в Астане 23, 24 и 25 октября

Фото: all.accor.com

В честь Дня Республики жители страны смогут отдохнуть, три дня, с 23 по 25 октября. Редакция BaigeNews.kz сделал подборку мероприятий для жителей столицы, куда можно сходить в ближайшие выходные.

В нашу подборку вошли не только мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, но и сольные выступления стендап комиков, спортивные матчи и концерты.

21 октября в 19:30 пройдёт хокейный матч "Барыс-Металлург". Билеты можно приобрести на сайте tickets.hcbsrys.kz.

С 21 октября Национальный музей РК приглашает посетить выставку "Мелодия Великой степи", посвящённую 15-летию Академии художеств Республики Казахстан. Стоимость билетов от 300 до 700 тенге. Приобрести их можно на сайте sxodim.com.

21-22 октября в 20:00 пройдёт концерт группы Komancheros в столичном заведении The Rocks Bar. Билеты от 7 000 тенге можно купить на сайте Тикетон.

С 22 по 30 октября в Астане во второй раз будет проходить Международный театральный фестиваль ТЕАТРALL. В этом году он посвящён Дню Республики и 90-летию выдающегося режиссера театра и кино, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, "Халық қаһарманы" Азербайжана Мамбетова.

В фестивале примут участие 14 театров - восемь казахстанских и шесть приглашённых из-за рубежа. 22 октября в 19:30 состоится торжественное открытие театральной недели в Государственном театре драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова. На нём представят спектакль Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева "Ғасырдан да ұзақ күн", поставленный мэтром Азербайжаном Мамбетовым.

22 октября в 20:00 пройдёт сольный концерт известного комика Данилы Поперечного в Казмедия Холл. Билеты на выступление популярного блогера уже раскуплены.

22 октября в 20:00 пройдёт сольный концерт самого популярного артиста в жанре комедия - Нурлана Сабурова в Барыс-Арене. Возрастное ограничение: 18+. Билеты можно приобрести на сайте Тикетон.

22 октября в 19:00 и 23 октября в 18:00 пройдет Балет "Жизель" в зале Astana Ballet. Билеты от 2000 тенге можно приобрести на сайте Тикетон.

22-23 октября можно будет посетить Легендарный цирк Никулина в Астане. Билеты на сайте Тикетон.

23 октября в 15:00 можно будет посетить баскетбольный матч Астана - Пари Нижний Новгород, который пройдет на Велотреке Сарыарка. Билеты от 300 тенге на сайте zakazbiletov.kz.

24 октября в 16:00 на площади у выставки ЕХРО состоится праздничный концерт "Қазақстаным менің!".

24 октября в 19:00 Государственный театр танца "Наз" приглашает на концертную программу "Республикам – Қазақстан!".

24 октября в 19:00 во Дворце мира и согласия можно будет посетить концертную программу "Мәңгілік ел дауысы".

24 октября в 20:00 пройдёт концерт популярного артиста МОТ, сочетающего хип-хоп и RnB-нулевы в зале Конгресс центра. Билеты от 7000 тенеге, можно приобрести на сайте Тикетон.

25 октября в 18:00, в Центральном концертном зале "Казахстан" будет организован концерт, посвящённый творчеству Розы Рымбаевой, в рамках празднования Дня Республики.

24-25 октября, управление физической культуры и спорта проведёт детские соревнования совместно со столичной федерацией футбола и теннисным центром "Даулет". Также в эти дни на территории национально-культурного комплекса "Этноаул" под Астаной пройдут спортивные соревнования по конному спорту. Следует отметить, что скачки (конкур) приурочены ко Дню Республики – национальному празднику, который в стране будет отмечаться впервые.

Кроме того, в этот же день в 12:00 в конноспортивном комплексе "Казанат" пройдут соревнования по видам байги. В состязаниях по аламан и топ-байге с дистанциями 20 и 14 километров, примут участие 70 всадников из 11 регионов страны, в том числе из городов Астаны, Алматы и Шымкента, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Алматинской, Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской, Абайской и Жетысуйской областей.

Завершатся праздничные выходные салютами ко Дню Республики, которые запустят 25 октября в 21:00 с двух точек города: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и ботанического сада. Длительность салюта составит около 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тысячи.