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  • Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине
kazpravda.kz Сегодня, 15:11
87
Сегодня, 15:11
87
Фото: kazpravda.kz

Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине

Заместитель премьер-министра — министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал журналистам, на что правительство планирует потратить 120 миллиардов тенге, конфискованные у коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минфина уточнил, что деньги находятся на специальном счёте казначейства.

"В настоящее время на данным счёте 120 миллиардов тенге. Мы в настоящее время ожидаем заявок от министерства просвещения. Мы будем ремонтировать те школы, где есть такая необходимость", - сказал Жамаубаев. 

Он отметил, что реставрировать будут в первую очередь школы с трёхсменным форматом обучения. В здания планируют сделать пристройки и расширить помещения для учеников. 

"Сейчас идёт процесс принятия заявок. Как только мы их сформируем, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в регионы", - подытожил он.

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#Коррупция #деньги #конфискация #школы #строительство #минфин
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:11
87
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