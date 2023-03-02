Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине

Фото: kazpravda.kz

Заместитель премьер-министра — министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства рассказал журналистам, на что правительство планирует потратить 120 миллиардов тенге, конфискованные у коррупционеров, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минфина уточнил, что деньги находятся на специальном счёте казначейства.

"В настоящее время на данным счёте 120 миллиардов тенге. Мы в настоящее время ожидаем заявок от министерства просвещения. Мы будем ремонтировать те школы, где есть такая необходимость", - сказал Жамаубаев.

Он отметил, что реставрировать будут в первую очередь школы с трёхсменным форматом обучения. В здания планируют сделать пристройки и расширить помещения для учеников.