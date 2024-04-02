Куда потратили деньги, выделенные на борьбу с паводками, рассказали в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков рассказал, куда были потрачены 7 миллиардов тенге, которые предназначались на предупреждение и ликвидацию паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге в правительстве журналисты спросили у вице-министра, куда были потрачены средства, выделенные на предупреждение и ликвидацию паводков.