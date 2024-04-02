Куда потратили деньги, выделенные на борьбу с паводками, рассказали в МЧС
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков рассказал, куда были потрачены 7 миллиардов тенге, которые предназначались на предупреждение и ликвидацию паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На брифинге в правительстве журналисты спросили у вице-министра, куда были потрачены средства, выделенные на предупреждение и ликвидацию паводков.
"Я хочу разъяснить: на самом деле более семи миллиардов тенге не было выделено, было предусмотрено, вы это правильно должны понимать. Эти финансовые средства предусматриваются в бюджетах местных исполнительных органов. На сегодняшний день, по информации акиматов, из этих денег выделено где-то более трёх миллиардов тенге. Эти финансовые средства, как вы сейчас видите, все направляются на предупреждение и борьбу с паводками", - проинформировал Сыздыков.
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