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Куда потратили деньги, выделенные на борьбу с паводками, рассказали в МЧС

Сегодня, 13:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: baigenews.kz

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков рассказал, куда были потрачены 7 миллиардов тенге, которые предназначались на предупреждение и ликвидацию паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На брифинге в правительстве журналисты спросили у вице-министра, куда были потрачены средства, выделенные на предупреждение и ликвидацию паводков.

"Я хочу разъяснить: на самом деле более семи миллиардов тенге не было выделено, было предусмотрено, вы это правильно должны понимать. Эти финансовые средства предусматриваются в бюджетах местных исполнительных органов. На сегодняшний день, по информации акиматов, из этих денег выделено где-то более трёх миллиардов тенге. Эти финансовые средства, как вы сейчас видите, все направляются на предупреждение и борьбу с паводками", - проинформировал Сыздыков.

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