Куда ехать? Жители Павлодара пожаловались на отсутствие указателей на остановках
Сегодня, 19:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
82Фото: Артем Викторов.
На остановках Павлодара вот уже насколько лет отсутствуют указатели городских маршрутов, а также расписание автобусов. Не только приезжие, но и сами горожане устали жаловаться и ждать когда местные власти решат проблему и наклеят хотя бы бумажные таблички с необходимой информацией, не говоря уже об электронных табло как в столице. Когда решится вопрос, подробнее в видеорепортаже BaigeNews.kz.