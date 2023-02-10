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пресс-службы ФТК Сегодня, 08:54
161
Сегодня, 08:54
161
Фото: пресс-службы ФТК

"Кубок Дэвиса". Казахстан на выезде сыграет с Болгарией

Состоялась жеребьёвка матчей Первой мировой группы "Кубка Дэвиса". Сборная Казахстана на выезде встретится с командой Болгарии. Ранее сборные друг против друга не играли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Матчи пройдут 16-17 или 17-18 сентября. В случае победы казахстанская команда в феврале 2024 года сыграет в квалификации к уже следующему командному чемпионату мира.

Напомним, что подопечные Юрия Щукина 4-5 февраля в квалификации "Кубка Дэвиса"-2023 в гостях проиграли Чили со счётом 1:3.

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#теннис #спорт #Федерация тенниса Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:54
161
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