КТЖ запустит дополнительный поезд "Тальго" до озера Алаколь

Фото: пресс-службы КТЖ

"Қазақстан темір жолы" для удобства туристов до озера Алаколь впервые запустит поезд "Тальго" сообщением "Астана-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

О запуске поезда рассказал генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на совещании по вопросам обеспечения пассажирских перевозок в летний сезон с представителями НПП "Атамекен", туристских фирм и отраслевых ассоциаций, АО "Пассажирские перевозки". Он отметил, что всего в 2023 году в направлении озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

В 2022 году до побережья озера Алаколь железнодорожным транспортом доставлено 243 тысячи пассажиров. Большой пассажиропоток наблюдался из южного региона страны – 118 тысяч человек. Из северного региона в направлении озера и обратно перевезено 72 тысячи пассажиров, из ВКО - 52 тысячи казахстанцев. В 2023 году планируется увеличить количество пассажирских мест на шесть процентов, до 276 тысяч.