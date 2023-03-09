main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • КТЖ запустит дополнительный поезд "Тальго" до озера Алаколь
пресс-службы КТЖ Сегодня, 11:23
116
Сегодня, 11:23
116
Фото: пресс-службы КТЖ

КТЖ запустит дополнительный поезд "Тальго" до озера Алаколь

"Қазақстан темір жолы" для удобства туристов до озера Алаколь впервые запустит поезд "Тальго" сообщением "Астана-Достык", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. 

О запуске поезда рассказал генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на совещании по вопросам обеспечения пассажирских перевозок в летний сезон с представителями НПП "Атамекен", туристских фирм и отраслевых ассоциаций, АО "Пассажирские перевозки". Он отметил, что всего в 2023 году в направлении озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

В 2022 году до побережья озера Алаколь железнодорожным транспортом доставлено 243 тысячи пассажиров. Большой пассажиропоток наблюдался из южного региона страны – 118 тысяч человек. Из северного региона в направлении озера и обратно перевезено 72 тысячи пассажиров, из ВКО - 52 тысячи казахстанцев. В 2023 году планируется увеличить количество пассажирских мест на шесть процентов, до 276 тысяч. 

В этом году для туроператоров продолжит действовать порядок на раннее резервирование билетов на коммерческие поезда - от 180 суток до отправления поезда. 

Жанибек Тайжанов отметил, что АО "Пассажирские перевозки" рассмотрит совместно с акиматами, авиа- и автоперевозчиками вопрос по формированию интермодальных перевозок (перевозка двумя или более видами транспорта) в направлении озера Алаколь из городов Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пассажирские перевозки #ктж #курорт #Алаколь #Тальго #поезд
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:23
116
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх