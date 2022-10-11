КТЖ повышает стоимость услуг по перевозке грузов

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ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" с 16 октября повышает стоимость услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Астық Транс".

Как уточнили в компании, КТЖ-ГП повышает тарифы на услуги локомотивной тяги. В свою очередь данное повышение отразится на стоимости услуг "Астық Транс".

"Увеличение стоимости перевозок с 16 октября 2022 года обусловлено исключительно повышением железнодорожного тарифа перевозчика (АО "НК "Қазақстан тeмip жолы")", - пояснили в компании.

На сколько вырастет тариф не уточняется. Но ранее КТЖ-ГП подала заявку на увеличение стоимости услуги локомотивной тяги на 40%.

Вместе с тем накануне в пресс-службе КТЖ сообщили, что за полгода (январь-сентябрь 2022 года) перевезено 6 млн тонн зерна, из них на экспорт отправлено 4,6 млн тонн. Погрузка муки к прошлому году выросла на 16%, до 1,9 млн тонн, в том числе на экспорт - на 33%, до 1,3 млн тонн.

Кроме того, за 9 месяцев увеличилась погрузка химических удобрений на 4% (до 3 млн тонн). В целом погрузка на сети КТЖ за январь-сентябрь составила 190 млн тонн, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель остался неизменным. По Казахстану перевезено 126,5 млн тонн, на экспорт – 63,5 млн тонн. Внутриреспубликанские перевозки выросли на 2,4% к аналогичному показателю прошлого года.