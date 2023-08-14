Кто зарабатывает на диспаритете цен на подсолнечное масло в Казахстане?

Эксперты утверждают, что рост оптовой цены при снижении отпускной стоимости производителей масла может свидетельствовать об аккумулировании у посредников (оптовиков) основной прибыли от торговли, возникающей как разница между отпускной и оптовой ценой на масло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за октябрь-июнь 2022/23 годов отпускная цена с НДС у отечественных заводов на рафинированное масло снизилась на 17% или с 788 тенге за литр в октябре 2022 года до 654 тенге в июне 2023 года. За этот же период оптовая цена на этот же товар выросла с 808 тенге до 823 тенге. Рост оптовой цены на рафинированное масло за этот период составил 2%, при снижении цен у производителей. Розничная цена на масло демонстрирует снижение с 903 тенге за литр в октябре 2022 до 812 тенге в июне 2023 года.

По данным Зернового Союза Казахстана, в период действия таможенных пошлин на вывоз семян подсолнечника (февраль – июнь 2023 года) снижение розничных цен составило 10%. И эксперты объединения отмечают, что введение таможенной пошлины не оказало существенного влияния на снижение розничных цен. До принятия решения о введении пошлины отпускные цены отечественных производителей масла и оптовые цены продаж находились в определенном паритете. Но после установления пошлины, наблюдается выраженный диспаритет цен.