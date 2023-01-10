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sfera.fm Вчера, 15:07
559
Вчера, 15:07
559
Фото: sfera.fm

Кто заменит McDonald's на казахстанском рынке

Глава компании Food Solutions KZ, которой принадлежит франшиза McDonald's, Асет Машанов, в кулуарах заседания суда по делу Кайрата Боранбаева рассказал о возможности возвращения сети ресторанов быстрого питания в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что уход с рынка сети фастфудов не связан с уголовным делом в отношении Боранбаева, подозреваемого в многомиллиардных хищения средств госкомпаний.

"Насколько мне известно, это никак не связано. Конечно, нужно узнать это у глобальной корпорации McDonald's, но, насколько мне известно, это никак не связано с этим делом", - заявил он. 

Асет Машанов уточнил, что основной причиной закрытия ресторанов стал сбой поставок мяса в страну. 

"Основная причина - сбои поставок. Развитие местных поставщиков занимает несколько лет, но всё равно абсолютно все поставки невозможно в Казахстане локализовать. Рынок Казахстана не имеет таких объёмов. Наименований очень много. Но если хотя бы покрыть основные потребности...", - рассказал он.

Глава компании также отметил, что команда планирует возобновить работу ресторанов быстрого питания уже под новым брендом.

"Мы занимается сейчас развитием локального бренда. Наша задача сейчас возобновить работу ресторанов под новым брендом. Возможно, сейчас без бренда (будем работать - ред.). Позже под новым брендом, потому что мы обеспечиваем порядка двух тысяч рабочих мест. Мы выплачиваем все зарплаты, условия выполняем. Необходимо возобновить работы, чтобы всё это продолжилось. А дальше - развитие локальных поставщиков. С нами (российская сеть "Вкусно и точка" - ред.) никак не связана. "Вкусно и точка" - это российская сеть, у нас она не может так называться, если она не станет российской сетью", - уточнил глава Food Solutions KZ.

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#бизнес #McDonald's #ресторан
BaigeNews.kz
Вчера, 15:07
559
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