Кто заменит McDonald's на казахстанском рынке

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Глава компании Food Solutions KZ, которой принадлежит франшиза McDonald's, Асет Машанов, в кулуарах заседания суда по делу Кайрата Боранбаева рассказал о возможности возвращения сети ресторанов быстрого питания в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Он уточнил, что уход с рынка сети фастфудов не связан с уголовным делом в отношении Боранбаева, подозреваемого в многомиллиардных хищения средств госкомпаний.

"Насколько мне известно, это никак не связано. Конечно, нужно узнать это у глобальной корпорации McDonald's, но, насколько мне известно, это никак не связано с этим делом", - заявил он.

Асет Машанов уточнил, что основной причиной закрытия ресторанов стал сбой поставок мяса в страну.

"Основная причина - сбои поставок. Развитие местных поставщиков занимает несколько лет, но всё равно абсолютно все поставки невозможно в Казахстане локализовать. Рынок Казахстана не имеет таких объёмов. Наименований очень много. Но если хотя бы покрыть основные потребности...", - рассказал он.

Глава компании также отметил, что команда планирует возобновить работу ресторанов быстрого питания уже под новым брендом.