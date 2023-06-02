Кто в Казахстане перерабатывает больше всех, выяснили аналитики

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В первом квартале 2023 года доля перерабатывающих была наиболее высокой среди неквалифицированных рабочих промышленности, строительства и перевозок – 29 процентов, или 38,3 тысячи из 132 тысяч человек. То есть продолжительность рабочей недели почти каждого третьего такого работника превышает установленный законом норматив 40 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первого кредитного бюро.

Как выяснили аналитики, с начала 2018 года менее чем в половине случаев показатель составлял примерно 25 процентов. Чаще всего он находился в диапазоне от 28 до 34,6 процента.

"Всё это говорит о том, что со временем ситуация коренным образом не меняется. Для сравнения: доля перерабатывающих от общей численности занятого населения составляет 14,4 процента, или 1,3 миллиона из девяти миллиона человек За 21 квартал она снизилась на 7,1 пункта", - говорится в сообщении.

Кстати, оказалось, что меньше всех в Казахстане перерабатывают в том числе руководители высшего звена, высшие должностные лица, законодатели и госслужащие – 3,6 процента, или 4,4 тысячи из 123,1 тысячи человек. С начала 2018 года показатель уменьшился на 7,9 пункта.