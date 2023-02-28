Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора

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В министерстве внутренних дел сообщили о задержании координатор провокационных атак на журналистов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 “Угроза”, 147 “Нарушение неприкосновенности частной жизни”, 158 “Воспрепятствование журналистской деятельности”, 202 “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества” и 293 “Хулиганство” Уголовного кодекса РК", - говорится в сообщении.

В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев. По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение “заказов” в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций.