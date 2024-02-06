Был сотрудником АО "NAT", ТОО "Изет" и различных частных компаний (до 2004 года), замдиректора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии", советником министра юстиции по информационным технологиям и начальником управления информационных технологий.

После председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН, председатель Правления АО "Национальные информационные технологии", председатель правления АО "Казпочта", председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, советник президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.