Кто накрывает дастархан за счёт бюджета? Новый выпуск "Истории одной закупки"

Фото: kanape-catering.ru

BaigeNews.kz запустил новый проект под названием "История одной закупки", где журналисты расскажут о самых дорогих, необъяснимых и порой нелепых госзакупках, которые делают казахстанские чиновники. Для этого наши корреспонденты регулярно изучают портал goszakup.gov.kz, где и находят интересные лоты, о которых можно и нужно рассказывать вам, читателям, налогоплательщикам, которые, собственно, и оплачивают эти траты госорганов из своего кармана.

Очередной выпуск проекта мы посвятили теме "Кто накрывает дастархан за счет бюджета?". Мы выяснили, в каких организациях любят устраивать фуршет и сколько готовы за это платить.

Подробнее смотрите в выпуске.