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  • Кто накрывает дастархан за счёт бюджета? Новый выпуск "Истории одной закупки"
kanape-catering.ru Сегодня, 15:38
625
Фото: kanape-catering.ru

Кто накрывает дастархан за счёт бюджета? Новый выпуск "Истории одной закупки"

BaigeNews.kz запустил новый проект под названием "История одной закупки", где журналисты расскажут о самых дорогих, необъяснимых и порой нелепых госзакупках, которые делают казахстанские чиновники. Для этого наши корреспонденты регулярно изучают портал goszakup.gov.kz, где и находят интересные лоты, о которых можно и нужно рассказывать вам, читателям, налогоплательщикам, которые, собственно, и оплачивают эти траты госорганов из своего кармана.

Очередной выпуск проекта мы посвятили теме "Кто накрывает дастархан за счет бюджета?". Мы выяснили, в каких организациях любят устраивать фуршет и сколько готовы за это платить. 

Подробнее смотрите в выпуске.

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#тендер #госзакупки #дастархан #кейтеринг
Сегодня, 15:38
625
Журналист

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