Кто может стать руководителем предвыборного штаба

Любопытным вопросом стали задаваться пользователи Казнета: правомерно ли назначение Ерлана Кошанова, спикера мажилиса, руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева? Разобраться в этом вопросе нам помог председатель Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Серик Акылбай, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт подчеркнул, что руководитель предвыборного штаба в первую очередь является главным доверенным лицом кандидата.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Конституционного закона "О выборах" доверенным лицом не может быть лицо, занимающее должность политического государственного служащего. К ним, по Указу Президента РК от 23.11.2015 года №150, относятся назначаемые лично главой государства люди. Это премьер-министр, все его заместители, руководитель администрации президента, помощники и советники президента, акимы различных уровней. Избираемых должностей, к коим относится председатель мажилиса, так же, как и председатель сената и другие депутаты парламента, в этом перечне нет", - отметил Серик Акылбай.

Единственное ограничение, добавил он, связано с тем, что при участии в кампании человек уходит в отпуск на период агитационных мероприятий (в трудовой или без содержания – не принципиально).

Что касается отсутствия Ерлана Кошанова на рабочем месте на период агитации, то, по словам юриста, законом предусмотрено замещение. То есть функции председателя мажилиса возлагаются на одного из заместителей.

"Как мы видим, законных ограничений, которые запрещают Кошанову возглавить штаб – нет", - резюмировал эксперт.

Что касается политических аспектов, то это, как отметил Акылбай, нормальная практика во всех государствах – кандидат назначает руководителем штаба кого-то из своих ближайших соратников, которому безоговорочно доверяет. При этом его партийная принадлежность не важна.

"Выбор Кошанова – это прежде всего показатель большого личного доверия кандидата. Все-таки Кошанов 2,5 года возглавлял президентскую администрацию, был рядом с главой государства в самые сложные моменты и стал преемником на посту в партии Amanat. Также, при всем уважении к другим членам коалиции, Кошанов обладает колоссальным управленческим опытом и организаторским талантом – до назначения в администрацию президента он возглавлял Карагандинскую область, канцелярию премьер-министра, работал в правительстве. Он способен организовать работу и выполнить любую задачу. Об этом могу заявить ответственно как его земляк!" - подчеркнул собеседник.

Нельзя не отметить и возможности партии Amanat – опытного политического бойца.

"Amanat обладает необходимой региональной инфраструктурой для проведения успешной избирательной кампании. И пренебрегать таким ресурсом – неправильно. Поэтому выбор кандидатуры более чем оправдан, и я могу только поприветствовать это решение", - заключил Серик Акылбай.