Кто может перейти на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане?
Сегодня, 12:39
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Сегодня, 12:39Сегодня, 12:39
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Введенные с июля прошлого года дополнения в Трудовой Кодекс позволяют казахстанцам переходить на сокращенный вариант рабочей недели. Эта система зарекомендовала себя в ряде стран. Однако у такого формата есть несколько нюансов. Корреспондент BaigeNews.kz узнал в Министерстве труда и социальной защиты населения, почему жители нашей республики до сих пор не превратили пятницу в новый выходной?
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