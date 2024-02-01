  • 1 Февраля, 13:06
  • BAIGENEWS

Кто может перейти на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане?

Сегодня, 12:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кто может перейти на четырехдневную рабочую неделю в Казахстане? Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
120

Введенные с июля прошлого года дополнения в Трудовой Кодекс позволяют казахстанцам переходить на сокращенный вариант рабочей недели. Эта система зарекомендовала себя в ряде стран. Однако у такого формата есть несколько нюансов. Корреспондент BaigeNews.kz узнал в Министерстве труда и социальной защиты населения, почему жители нашей республики до сих пор не превратили пятницу в новый выходной?

Самое читаемое

Наверх