Кто из пенсионеров освобождён от уплаты налога на имущество в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. В Комитете государственных доходов Минфина РК сообщили, что эта информация не совсем соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с Налоговым кодексом освобождены от уплаты налога на имущество – отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчётного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество следующие лица:

в пределах 1000-кратного размера МРП – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награждённые орденом Славы трёх степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награждённые подвеской "Алтын алқа"; в пределах 1500-кратного размера МРП – ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истекает 1 октября 2023 года.