Кто и как сдаёт декларацию о доходах в 2023 году в Казахстане

Фото: gov.kz

1 января 2023 года в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования доходов и имущества. Какие категории населения должны сдать обязательную декларацию, и какие сведения она должна содержать, читайте в материале BaigeNews.kz.

В 2023 году декларацию об активах и обязательствах представят порядка 1,4 миллиона физических лиц. На последующих этапах, в 2024 году – 2,5 миллиона граждан, в 2025 году - 8,8 миллиона граждан.



Кто должен сдать обязательную декларацию в 2023 году

работники государственных учреждений и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

В частности, это - работники средних образовательных школ, детских садов, вузов, больниц, поликлиник, акционерных обществ и так далее.

Для чего нужно декларирование



Система контроля доходов и имущества физлиц внедрена для борьбы с теневой экономикой и коррупцией. Это даст возможность следить за изменениями состояния активов граждан, отражённых в декларации, проводить анализ прироста имущества, соответствия расходов доходам. Кроме того, даст возможность произвести полный охват по налоговому администрированию и обеспечить полноту уплаты налогов физическими лицами.

Также декларация о доходах и имуществе предусматривает зачёты и возвраты по индивидуальному подоходному налогу.

Что нужно указывать в декларации

Декларация об активах и обязательствах должна отражать наличие:

1) имущества, зарегистрированного в иностранном государстве:

недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли,

воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания " река-море " ;

транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;

деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер минимального расчётного показателя, установленного законом "О республиканском бюджете" и действующего на 31 декабря отчётного налогового периода.

2) имущества в Республике Казахстан и (или) за её пределами:

доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путём приобретения или реализации базового актива);

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера минимального расчётного показателя, установленного законом "О республиканском бюджете" и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица;

задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторская задолженность) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторская задолженность) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан;

3) прочего имущества. По желанию физического лица может быть указано другое имущество в случае превышения цены за единицу данного имущества 1000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Как, куда и в какие сроки необходимо сдать декларацию

Декларация представляется по месту жительства (пребывания). Индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, представляют декларацию об активах и обязательствах по месту нахождения:

в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года.

Таким образом, декларацию можно представить:

а) на бумажном носителе - составляется в двух экземплярах и подписывается физическим лицом либо его представителем:

- в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН – один экземпляр возвращается налогоплательщику;

- по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе – налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной организации связи;

б) на электронном носителе декларацию можно представить через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.