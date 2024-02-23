Крыша загорелась у дома в Астане
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
109Фото: МЧС РК
Астанчане напуганы чёрным дымом, идущим со стороны школы-лицея "Nur Orda". В ДЧС города сообщили о происшествии, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, в 16:16 пожарные подразделения выехали на улицу Аксу-Аюлы.
"Установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома. Над тушением пожара работают 42 человека личного состава и девять единиц техники", - сообщили в ДЧС Астаны.
В 17:07 пожар локализован на площади 150 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
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