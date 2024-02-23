  • 23 Февраля, 18:07
  • BAIGENEWS

Крыша загорелась у дома в Астане

Сегодня, 17:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: МЧС РК

Астанчане напуганы чёрным дымом, идущим со стороны школы-лицея "Nur Orda". В ДЧС города сообщили о происшествии, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в 16:16 пожарные подразделения выехали на улицу Аксу-Аюлы. 

"Установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома. Над тушением пожара работают 42 человека личного состава и девять единиц техники", - сообщили в ДЧС Астаны.

В 17:07 пожар локализован на площади 150 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

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