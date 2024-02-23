Крыша загорелась у дома в Астане

Астанчане напуганы чёрным дымом, идущим со стороны школы-лицея "Nur Orda". В ДЧС города сообщили о происшествии, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в 16:16 пожарные подразделения выехали на улицу Аксу-Аюлы.

"Установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома. Над тушением пожара работают 42 человека личного состава и девять единиц техники", - сообщили в ДЧС Астаны.

В 17:07 пожар локализован на площади 150 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.