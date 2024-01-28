Крыша многоэтажки обрушилась в Петропавловске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Петропавловске произошло частичное обрушение крыши многоэтажного дома. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Серик Мухамедиев, передаёт BaigeNews.kz.
Аким отметил, что в последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков.
"Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по улице Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали. На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению", — написал аким.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он также отметил, что основная часть многоквартирных жилых домов в Петропавловске — 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников.
"Поэтому обращаюсь к председателям ОСИ/КСК, жильцам жилых домов, во избежание аварийных ситуаций на кровле домов, необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи", — попросил Серик Мухамедиев.
Самое читаемое
- Зарабатывает как Головкин: конь из Казахстана выиграл скачки в Дубае
- Она пела в бомбоубежище Киева: Димаш Кудайберген обратился к самой маленькой участнице шоу Virtuosos
- Мошенник обманывал людей у банкоматов в Туркестане
- Незаконно осужденному казахстанцу государство должно выплатить 20 млн тенге
- Пишу и плачу: Айжан Байзакова попросила моральной поддержки у подписчиков