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Крыша многоэтажки обрушилась в Петропавловске

Сегодня, 16:47
АВТОР
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instagram.com/serik__mukhamediev Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: instagram.com/serik__mukhamediev

В Петропавловске произошло частичное обрушение крыши многоэтажного дома. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Серик Мухамедиев, передаёт BaigeNews.kz.

Аким отметил, что в последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков. 

"Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по улице Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали. На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению", — написал аким.

 
 
 
 
 
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Публикация от @serik__mukhamediev

Он также отметил, что основная часть многоквартирных жилых домов в Петропавловске — 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников.

"Поэтому обращаюсь к председателям ОСИ/КСК, жильцам жилых домов, во избежание аварийных ситуаций на кровле домов, необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи", — попросил Серик Мухамедиев.

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