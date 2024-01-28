Крыша многоэтажки обрушилась в Петропавловске

В Петропавловске произошло частичное обрушение крыши многоэтажного дома. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Серик Мухамедиев, передаёт BaigeNews.kz.

Аким отметил, что в последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков.

"Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по улице Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали. На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению", — написал аким.

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Он также отметил, что основная часть многоквартирных жилых домов в Петропавловске — 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников.