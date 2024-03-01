Крупный штраф заплатит петропавловец за неподобающую аватарку в соцсети

53-летнего жителя Петропавловска оштрафовали за использование в качестве фото профиля своего аккаунта в мобильном приложении флага террористической организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Неподобающую автарку выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП СКО.

"Деятельность зарубежной террористической организации, фото флага которой использовал мужчина, — запрещена на территории Республики Казахстан", - отметили в полиции.

Специализированный административный суд оштрафовал мужчину на 100 МРП (369 200 тенге).