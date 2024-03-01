Крупный штраф заплатит петропавловец за неподобающую аватарку в соцсети
Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
44Фото: Polisia.kz
53-летнего жителя Петропавловска оштрафовали за использование в качестве фото профиля своего аккаунта в мобильном приложении флага террористической организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Неподобающую автарку выявили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП СКО.
"Деятельность зарубежной террористической организации, фото флага которой использовал мужчина, — запрещена на территории Республики Казахстан", - отметили в полиции.
Специализированный административный суд оштрафовал мужчину на 100 МРП (369 200 тенге).
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