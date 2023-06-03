Крупный лесной пожар тушат в Акмолинской области

Фото: t.me/qr_tjm

Огонь ликвидирут в лесном массиве в Акмолинской области. Тушение пожара взал на личный контроль министр по ЧС Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Пожар зафиксировали 3 июня в 15:50 в Аккольском сельском округе Зерендинского района. Загорелась сухая трава, после чего пламя перекинулась на лесной массив. Площадь пожара составила более 10 гектаров. Тушение осложняет жара и сильный ветер.

На месте пожара развёрнут оперативный штаб под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева и начальника ДЧС Нурлана Атыгаева.

Задействован вертолёт Казавиаспас МЧС с водно-сливным устройством. На данный момент авиацией МЧС на очаги пожара сброшено более 80 тонн воды.

По данным ведомства угрозы населённым пунктам нет.

В тушении огня наземным способом задействованы около 130 человек и 15 единиц техники подразделений МЧС в Акмолинской области и КГУ "УЛХ Букпа".

Фото: t.me/qr_tjm