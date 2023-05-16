Крупные суммы не освоены: глава Минфина назвал пять отстающих министерств

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По итогам четырёх месяцев 2023 года наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Основные причины неосвоения: длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; оплата, произведённая за фактически оказанный объём услуг; длительное проведение конкурсных процедур; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и другое", — сообщил Жамаубаев на заседании правительства во вторник, 16 мая.

Он рассказал, что в 2023 году в государственный бюджет доходов поступило 6,1 триллиона тенге, план исполнен на 104,6 процента. В республиканский же бюджет поступило четыре триллиона тенге, план исполнен на 92,3 процента, неисполнение составило 336 миллиардов тенге.

Что касается расходов государственного бюджета, тот этот показатель исполнен на 98,6 процента, республиканского — на 99 процентов, местных бюджетов – на 98,6 процента.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на семь триллионов тенге. Неисполнение составило 72 миллиарда тенге, из них 16 — экономия. Не освоено — 55 миллиардов тенге", — сказал Жамаубаев.

Министр также сообщил, что с начала года проведено 684 аудиторских мероприятий. По их итогам выявлены нарушения на 46 миллиардов тенге.