open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Крупную партию наркотиков пытался ввезти в Казахстан кыргызстанец
пресс-служба КНБ РК Сегодня, 16:06
176
Фото: пресс-служба КНБ РК

Крупную партию наркотиков пытался ввезти в Казахстан кыргызстанец

 

Крупную партию накортиков обнаружили в автомобиле, прибывшем в автомобильный пункт пропуска "Кордай" в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пограничную службу КНБ РК.

"13 октября пресечена попытка провоза контрабанды крупной партии наркотиков. При проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызской Республики обнаружено свыше 10 килограммов психотропного вещества", - сообщили в ведомстве.

По факту начато досудебное расследование.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#граница #КНБ #наркотики
Сегодня, 16:06
176
Поделитесь:
Наверх