Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
194Фото: КНБ РК
Департаментом КНБ по Акмолинской области во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидирована крупная нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.
"По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан, в том числе в городах Астана и Актобе.
В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование", - сообщили в КНБ.
С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
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