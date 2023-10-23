Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Департаментом КНБ по Акмолинской области во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидирована крупная нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.

"По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан, в том числе в городах Астана и Актобе. В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование", - сообщили в КНБ.

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.