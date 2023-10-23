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Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Сегодня, 13:53
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КНБ РК Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
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Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по Акмолинской области во взаимодействии с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидирована крупная нарколаборатория, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ РК.

"По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан, в том числе в городах Астана и Актобе.

В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование", - сообщили в КНБ.

С санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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