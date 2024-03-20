Крупному инвестору незаконно мешали в получении документов на реконструкцию помещений

Прокуратурой области Абай защищены права инвестора, реализующего проект по строительству комплекса по производству сельскохозяйственной техники на сумму свыше 7 млрд тенге с созданием более 250 рабочих мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Семей", необоснованно требуя от инвестора правоустанавливающие документы на землю и объект, отказал ему в выдаче разрешительных документов на реконструкцию помещений существующих зданий", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры права инвестора восстановлены, вся необходимая документация выдана, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.