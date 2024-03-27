Крупному инвестору необоснованно отказали в строительстве складов в Мангистауской области
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
65Фото: baigenews.kz
Прокуратурой Мангистауской области защищены права инвестора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
"В рамках работы фронт-офиса установлен факт необоснованного отказа в выдаче инвестору ТОО "GATIN group" архитектурно-планировочного задания на строительство складов для хранения строительных материалов. Сумма инвестиций составляет 250 млн тенге", - говорится в сообщении.
После внесения акта надзора в адрес акима г. Актау указанные нарушения устранены, инвестору выданы разрешительные документы на строительство.
На сегодняшний день в реализацию проекта проинвестировано уже более 40 млн тенге.
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