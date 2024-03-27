Крупному инвестору необоснованно отказали в строительстве складов в Мангистауской области

Прокуратурой Мангистауской области защищены права инвестора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"В рамках работы фронт-офиса установлен факт необоснованного отказа в выдаче инвестору ТОО "GATIN group" архитектурно-планировочного задания на строительство складов для хранения строительных материалов. Сумма инвестиций составляет 250 млн тенге", - говорится в сообщении.

После внесения акта надзора в адрес акима г. Актау указанные нарушения устранены, инвестору выданы разрешительные документы на строительство.

На сегодняшний день в реализацию проекта проинвестировано уже более 40 млн тенге.