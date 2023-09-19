Крупного хищника сняли на видео в лесу близ Павлодара

Рысь сняли на видео в природном резервате "Ертіс орманы", передаёт BaigeNews.kz.

Хищник вышел на кромку леса.

"Рысь – хищник с очень широкими мощными лапами, наделёнными острыми когтями в форме изогнутого крюка. Их длина может достигать 10 сантиметров. Хорошо развитое зрение и просто фантастический слух – важнейшие характеристики этого зверя. В поисках еды рысь за сутки проходит около 30 километров. В день рысь как правило съедает до двух килограммов мяса. Зверь может совершить прыжок до четырёх метров", - сообщили в резервате.

Лесники уточнили, что на ушах зверя есть кисточки, которые даны ему не для красоты. Благодаря им рысь узнаёт об опасности. Это очень осторожный зверь, который по снегу может ходить так, чтобы даже следов не оставалось.



На конец 2022 года в лесах природного резервата насчитывалось более 60 рысей.