  • 19 Февраля, 11:49
  • BAIGENEWS

Крупное предприятие оштрафовали на 50 млн тенге

Сегодня, 11:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
99
Фото: gov.kz

ТОО "Казцинк" оштрафовали на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Как сообщили в комитете, специалисты Департамента экологии посетили ТОО "Казцинк"  с внеплановой проверкой. Они взяли пробы сточных вод и установили превышение по марганцу в 4,5 раза.

Также специалисты выявили, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульбу.

"По итогам внеплановой проверки на предприятие наложен штраф в размере 50 миллионов тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх