Крупное предприятие оштрафовали на 50 млн тенге

ТОО "Казцинк" оштрафовали на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Как сообщили в комитете, специалисты Департамента экологии посетили ТОО "Казцинк" с внеплановой проверкой. Они взяли пробы сточных вод и установили превышение по марганцу в 4,5 раза.

Также специалисты выявили, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульбу.