Крупное предприятие оштрафовали на 50 млн тенге
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
99Фото: gov.kz
ТОО "Казцинк" оштрафовали на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Как сообщили в комитете, специалисты Департамента экологии посетили ТОО "Казцинк" с внеплановой проверкой. Они взяли пробы сточных вод и установили превышение по марганцу в 4,5 раза.
Также специалисты выявили, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульбу.
"По итогам внеплановой проверки на предприятие наложен штраф в размере 50 миллионов тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", - сообщили в ведомстве.
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