Крупнейший венчурный фонд Турции предложил Казахстану открыть совместный проект

Министр нацэкономики Алибек Куантыров провел встречи с турецкими инвесторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.

В ходе рабочей поездки в Стамбул глава МНЭ встретился с топ-менеджерами крупных компаний: лидером в области химической промышленности и солнечной энергетики Koyuncu Group, ведущей компанией в текстильной индустрии Kayatürk и крупнейшим венчурным фондом Турции Turkven.

Стороны обсудили ключевые инвестиционные проекты и развитие логистической инфраструктуры.

Представители Turkven предложили открыть совместный фонд с АО "Qazaqstan Investment Corporation" для дальнейшего финансирования казахстанских проектов.

Также казахстанская делегация посетила дистрибуционный центр S Sistem. Опыт крупнейшего оператора логистических услуг поможет совершенствовать отечественную инфраструктуру и усилить работу по интеграции в мировые логистические сети.