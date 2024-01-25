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Крупнейший венчурный фонд Турции предложил Казахстану открыть совместный проект

Сегодня, 16:57
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МНЭ РК Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: МНЭ РК

Министр нацэкономики Алибек Куантыров провел встречи с турецкими инвесторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу профильного министерства.   

В ходе рабочей поездки в Стамбул глава МНЭ встретился с топ-менеджерами крупных компаний: лидером в области химической промышленности и солнечной энергетики Koyuncu Group, ведущей компанией в текстильной индустрии Kayatürk и крупнейшим венчурным фондом Турции Turkven.

Стороны обсудили ключевые инвестиционные проекты и развитие логистической инфраструктуры. 

Представители Turkven предложили открыть совместный фонд с АО "Qazaqstan Investment Corporation" для дальнейшего финансирования казахстанских проектов.

Также казахстанская делегация посетила дистрибуционный центр S Sistem. Опыт крупнейшего оператора логистических услуг поможет совершенствовать отечественную инфраструктуру и усилить работу по интеграции в мировые логистические сети.

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