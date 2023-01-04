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  • Кровь и её компоненты стали чаще сдавать доноры в Казахстане
fdoctor.ru Сегодня, 11:36
184
Сегодня, 11:36
184
Фото: fdoctor.ru

Кровь и её компоненты стали чаще сдавать доноры в Казахстане

"Республиканский центр крови" МЗ РК по итогам прошлого года произвёл 17 550 донаций крови и её компонентов, из них в условиях центра проведено 13 221 донаций, остальные в выездных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Сообщается, что в ряды добровольных безвозмездных доноров вступили 4 314 доноров, доля добровольных безвозмездных донаций составила 99,4%, а обеспечение медицинских организаций компонентами крови осуществлено на 100%.

"Выдано в медицинские организации в рамках ГОБМП 31 593 компонентов крови, из них– эритроцитсодержащих компонентов – 12 511 доз;

– свежезамороженной плазмы – 8 928 доз;

– тромбоцитов – 7 532 доз;

– криопреципитат – 446 доз;

– стандартные эритроциты – 2 018 доз;

– препаратов крови – 22 доз;

– индивидуальный подбор донорской крови – 136 исследований", - говорится в сообщении.

Отметим, оказано 4352 лабораторных исследований по иммунологическому типированию для сопровождения операций по трансплантации органов и по листу ожидания.

К слову, Национальный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток пополнили 55 человек.

Добавим, лабораторией трансфузионных инфекций пройдена процедура на соответствие по международной программе внешней оценки качества.

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#кровь #доноры #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:36
184
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