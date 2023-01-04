Кровь и её компоненты стали чаще сдавать доноры в Казахстане

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"Республиканский центр крови" МЗ РК по итогам прошлого года произвёл 17 550 донаций крови и её компонентов, из них в условиях центра проведено 13 221 донаций, остальные в выездных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Сообщается, что в ряды добровольных безвозмездных доноров вступили 4 314 доноров, доля добровольных безвозмездных донаций составила 99,4%, а обеспечение медицинских организаций компонентами крови осуществлено на 100%.

"Выдано в медицинские организации в рамках ГОБМП 31 593 компонентов крови, из них– эритроцитсодержащих компонентов – 12 511 доз; – свежезамороженной плазмы – 8 928 доз; – тромбоцитов – 7 532 доз; – криопреципитат – 446 доз; – стандартные эритроциты – 2 018 доз; – препаратов крови – 22 доз; – индивидуальный подбор донорской крови – 136 исследований", - говорится в сообщении.

Отметим, оказано 4352 лабораторных исследований по иммунологическому типированию для сопровождения операций по трансплантации органов и по листу ожидания.

К слову, Национальный регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток пополнили 55 человек.

Добавим, лабораторией трансфузионных инфекций пройдена процедура на соответствие по международной программе внешней оценки качества.