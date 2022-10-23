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Кризис в женском футболе. Почему сборная Казахстана проигрывает 20-й матч подряд
В прошлом месяце в матче отборочного раунда женского чемпионата мира по футболу сборная Казахстана не смогла одолеть Эстонию.
Пока мужская сборная Казахстана по футболу покоряет Лигу наций, женская сборная проигрывает 20-й подряд официальный матч. В прошлом месяце в матче отборочного раунда женского чемпионата мира по футболу сборная Казахстана не смогла одолеть Эстонию.
Почему женская сборная Казахстана по футболу проигрывает подряд столько матчей? Какие главные проблемы развития женского футбола в стране? Об этом подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Фото: КФФ
История команды
Женская сборная Казахстана дебютировала в чемпионате Азии в 1995 году. Тогда команда заняла первое место в своей группе. Спустя два года Казахстан занял последнее место в этом же чемпионате.
В 1999 году женская сборная приняла участие в последнем чемпионате Азии, заняв третье место в своей группе.
В 2002 году команда Казахстана начала проводить отборочные матчи в УЕФА. Это была квалификация для чемпионата Европы в 2005 году.
Сборная начала выступление с класса B и заняла последнее место в своей группе с двумя очками.
Спустя два года Казахстан также занял последнее место в квалификации на Кубок мира в 2007 году.
"В Казахстане нет перспектив для женского футбола"
Ксения Постовая занимается тренерской деятельностью девять лет. Сейчас она работает в футбольном центре "Аксу". По ее словам, одна из главных проблем женского футбола в стране — это отсутствие перспектив его развития.
Фото: Ксении Постовой
"Девочек набираем в группы в 12-13 лет. Это подходящий возраст для того, чтобы начать заниматься футболом. Но чем старше они становятся, тем меньше их остаётся в группах. Так как они понимают, что в стране нет перспектив развития женского футбола", — рассказывает Ксения.
Она отмечает, что бесплатные тренировки доступны всем. Но, несмотря на это, далеко не все хотят отдавать девочек в футбол.
"На это влияет наш менталитет. Не во всех семьях хотят, чтобы девочки занимались "неженским" видом спорта".
По словам Ксении, ситуация с женским футболом стала улучшаться с открытием футбольных центров.
При этом тренер отмечает, что, несмотря на это, женскому футболу не хватает внимания от спортивных функционеров. По этой причине он медленно развивается и остается последние годы на одном и том же уровне.
Другая проблема развития женского футбола — это маленькие зарплаты тренеров. Поэтому не хватает специалистов.
"Развитие женского футбола нужно только нам, определённому количеству тренеров из разных городов, которые пытаются его улучшить.
Сейчас, да, нас сравняли с мужским футболом. Мы получаем лицензии. Но, опять же, мы никому не нужны. Приведу пример, в нашем футбольном центре мы одинаково тренируемся с мальчиками, у нас есть доступ к стадиону.
В других футбольных центрах ситуация другая. Если нет времени, девочки не тренируются, отдают предпочтение мальчикам. Так не должно быть".
"У каждой мужской команды должна быть одноименная женская команда"
Болгарский специалист Калоян Петков работал десять лет в женском футболе Казахстана. Он возглавлял шымкентский клуб "БИИК Казыгурт", а также сборную страны.
При нем "БИИК Казыгурт" дважды пробивался в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА, семь раз завоевывал кубок страны и даже смог обыграть "Барселону" в Шымкенте.
Успехи сборной скромнее, но и они десять лет назад были лучше, чем сейчас.
Фото: КФФ
"В "БИИК Казыгурте" была проделана большая работа. Он превратился в один из ведущих клубов не только Казахстана, но и Европы. Туда были направлены мои основные усилия. Что касается сборной, то почти все сборники были сосредоточены в два клуба.
В 2012-13 годах у нас были лучшие статистические результаты. В каждом квалификационном раунде что-то выигрывали и медленно поднимались в рейтинге УЕФА. Наше лучшее место – 67", — вспоминает о своей работе в Казахстане Калоян Петков.
Сейчас сборная Казахстана занимает 89-е место в рейтинге УЕФА. По мнению тренера, причина кризиса женской сборной в том, что для игроков, которые родились в 1995–97 годах, не было условий для развития. А именно это поколение сейчас и составляет основу сборной.
"Для того чтобы вывести женский футбол на новый уровень, не хватает одного шага. Это отсутствие профессиональной женской футбольной лиги в Казахстане. Она должна была быть создана еще два–три года назад, но всегда что-то не получалось. Надеюсь, что ее организуют в следующем году.
Мы видим результаты чемпионата Казахстана. Счёт — 32:0 говорит о проблемах. В чемпионате участвуют всего лишь шесть команд, это очень мало. В итоге в турнире нет конкурентоспособности. Если запустить команды из футбольных центров, то они могут полноценно участвовать",— говорит тренер.
Специалист отмечает, что женский футбол требует значительно меньше средств, чем мужской. Причина в том, спортивный маркетинг в нем еще не достаточно развит.
"Правильно ли что государство тратит бюджет на футбол? Мир идет к тому, что многие команды скоро будут чувствовать затруднения с финансами. Вы же знаете, что в Европе все дорожает, спонсоры отказываются от финансирования.
Государственное финансирование, если оно правильное, лучше, чем неравномерные спонсорские средства. Об этом много говорится. Главное, чтобы средства правильно распределялись", — считает Калоян Петков.
Фото: КФФ
По мнению тренера, для того чтобы повысить интерес к женскому футболу в Казахстане, нужно создать при каждой команде Казахстанской премьер-лиги — женскую команду.
"Если у каждой мужской команды будет одноименная женская команда — то это прибавит интерес. Вы думаете, что раньше в Испании был интерес к женскому футболу? Когда они сделали женский чемпионат на базе мужского, фанаты стали приходить на их матчи. Поэтому они там так популярны сейчас.
Учитывая, какие результаты приносил "БИИК-Казыгурт", я думаю, что болельщики должны поддержать женские команды".
Необходимость в молодых тренерах и детских школах
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Мария Ялова завершила профессиональную карьеру четыре года назад. Сейчас она тренирует детей в футбольном клубе "Кайрат".
По её словам, она не раз сталкивалась со стереотипным мышлением о том, что футбол — это "неженский" вид спорта.
"Меня спрашивали "зачем ты играешь?". Нужно рожать детей, бросай футбол", — рассказывает футболистка.
Фото: ФК "Актобе"
За последние несколько лет ситуация с женским футболом в стране улучшилась, считает Мария. Этому способствовало создание женских команд.
"Всё зависит от спортивных руководителей. Хотят ли они развивать женский футбол? По моему наблюдению женским футболом особо никто не хочет заниматься.
Но ситуация улучшилась благодаря тому, что федерация добровольно-принудительно заставила создать клубы КПЛ женские команды. Это уже большой шаг в развитии", — отмечает Мария Ялова.
Для того, чтобы в Казахстане женский футбол вышел на новый уровень, Мария считает нужно привлекать больше молодых тренеров. Специалистов, у которых есть новый подход к работе.
Она также обращает внимание на важность детских спортивных школ. Их дефицит в 90-е годы сейчас привёл к кризису в женском футболе.
"Мы в свое время упустили целое поколение. Сейчас все налаживаем. Уже появились девочки младшего возраста, которые в будущем смогут играть за сборную.
И сейчас у нас есть талантливые футболистки. Их игру нужно просто очень хорошо организовать.
Я уверена, что каждая, кто выступает в сборной, выкладывается на сто процентов", — говорит Мария Ялова.
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