Криштиану Роналду запустит NFT-коллекцию на Binance

Фото: binance.com

Известный футболист Криштиану Роналду объявил о запуске своей первой коллекции NFT, которая выйдет 18 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на binance.com.

Проект он реализует совместно с криптовалютной биржей Binance, о партнёрстве с которой Роналду объявил летом 2022 года.

Коллекция, которая будет выпущена 18 ноября, будет включать в себя семь анимированных статуй Криштиану Роналду, изображающих памятные моменты его жизни.

NFT будут разделены на четыре уровня: Super Super Rare (SSR), Super Rare (SR), Rare (R) и Normal (N).

Всего в коллекции будет представлено 6 645 NFT. Из них 45 самых редких (5 SSR и 40 SR) будут выставлены на аукцион, торги начнутся с 10 000 BUSD за SSR и 1 700 BUSD за SR. Остальные NFT будут предлагаться для покупки по цене от 77 BUSD.