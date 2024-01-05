Крупный кредит с помощью ЭЦП оформили мошенники на алматинца

Мошенники оформили на жителя Алматы онлайн-кредит на 20 миллионов тенге. Мужчина узнал об этом только спустя месяц. По словам потерпевшего, операцию провели с помощью ЭЦП, без видеоидентификации личности. Теперь у мужчины заблокированы все счета, а бизнес простаивает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Муса Мамедов занимается международными перевозками. Три месяца назад бизнесмену позвонили из банка и сообщили, что на его ИП оформлен огромный кредит. Бизнесмен утверждает: такой заём он не запрашивал и никакого одобрения не давал.

"Я находился в Европе, мне поступил звонок от работников "Банка ЦентрКредит". Они спрашивали: "Мы по поводу кредита, который вы взяли в нашем банке". Я говорю: "Я никаких кредитов не брал, и в "Банке ЦентрКредит" я не обслуживался. Я там даже счетов не открывал". Они говорят: "Нет, у вас есть кредит на сумму в 20 миллионов тенге, который вы взяли 2 октября", — рассказал Муса Мамедов.

Вскоре ему поступило уведомление о просрочке. Со слов пострадавшего, в банке пояснили: кредит оформили с помощью электронной цифровой подписи без видеоверификации. СМС-сообщение для подтверждения якобы отправляли. Однако номер телефона указан неизвестный, утверждает Муса.

"Они даже не запрашивали никакой кредитной истории. Потом уголовное дело завели. Мы отправили в банк извещение, бумаги, что меня признали потерпевшим, чтобы они не закрывали счета. Тем не менее, они закрыли счета во всех банках, сейчас я не могу работать. И ещё такая ситуация: они выдали кредит 20 миллионов на ИП. Гарантом назначили меня же как физлицо. Получается, мои физические счета заблокировали и ИП-счет заблокировали", — отметил Муса Мамедов.

Как смогли оформить кредит без участия клиента, в банке так и не объяснили. Ответили, что информация содержит личные данные, потому является внутренней тайной. Теперь в ней предстоит разобраться следователям. В банке лишь пообещали помочь разблокировать счета, а также оказывать содействие в рамках требований, установленных законодательством. В полиции ведут разбирательство. Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.

"Управлением полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 190, частью 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, по факту мошенничества в особо крупном размере", — отметила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

И в такой ситуации может оказаться любой казахстанец, считают юристы. Оформить кредит могут на каждого даже без его согласия. Причем охотятся за чужими деньгами обычно не иностранцы, а наши соотечественники.

"Моё личное мнение: здесь действует организованная преступная группа. Это могут быть как сотрудники банка, так и сотрудники ЦОНа. Человек если никому не давал свой ЭЦП-ключ, если нет пароля от ЭЦП, как они могли воспользоваться его ЭЦП — только восстановив ЭЦП, то есть через ЦОН. А сотрудники банка — как они могли без подтверждения SMS, без расписки, без фотографии, без каких-либо процедур банковских? Нарушив личные тайны, они оформили такую огромную сумму", — считает юрист Габит Умирбеков.

Эксперты рекомендуют потерпевшему попросить полицейских направить в банк письмо, чтобы приостановили накопление долга и сняли платежное требование до окончания следствия. Если финучреждение откажет, необходимо сделать копии материалов уголовного дела и подать иск в гражданский суд о признании сделки недействительной.

"В гражданском суде пострадавший может доказать, что во время оформления кредита он не участвовал и отношения к этому кредиту вовсе не имеет, находился за границей, никаких подтверждающих документов либо сообщения не приходило. Если в ходе судебного процесса пострадавшим все эти моменты будут доказаны, то на усмотрение суда — суд имеет право полностью признать незаконным данный договор займа", — пояснил Габит Умирбеков.

Защитить себя от таких мошенников сложно, но реально, отмечают специалисты. Они советуют в первую очередь заблокировать доступ к вашему ЭЦП для других лиц. Кроме того, можно с помощью сервиса eOtinish подать заявление, чтобы вам запретили получать онлайн-кредиты.

И главное: ни в коем случае нельзя давать посторонним удостоверение личности, ЭЦП-ключи, пароли от банковских приложений и прочие персональные данные.