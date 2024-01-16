Креативные хабы появятся в регионах Казахстана

Министерство культуры и информации и АО "Казпочта" приступили к реализации проекта по созданию креативных пространств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов и Председатель Правления АО "Казпочта" Асель Жанасова подписали План мероприятий по созданию креативных хабов по Казахстану на базе АО "Казпочта".

"Сегодня мы даем старт совместному проекту по созданию креативных пространств на базе АО "Казпочта". Ваша компания станет одним из ключевых участников в этой отрасли", - подчеркнул вице-министр.

Открытие хабов будет реализовано поэтапно и с учетом региональной специфики.

Первые хабы появятся в городе Аксу Павлодарской области и селе Шиелі Кызылординской области.

В креативных пространствах будут созданы благоприятные условия для плодотворного и креативного труда, реализации новых идей, создания сообщества экспертов, в том числе условий комфорта для их "творческого полета".

К работе хабов будут привлекаться предприниматели, инновационные компании, инвесторы и эксперты, креативщикам будут предоставлены оборудование и лаборатории.