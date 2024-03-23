Кражу детей у казахстанцев за границей назвали фейком

В соцсетях распространяются слухи о том, что за границей были факты кражи детей у родителей-казахстанцев, в том числе из номеров отелей, передаёт BaigeNews.kz.

В МИД Казахстана прокомментировали эту информацию и заявили, что это фейк, который периодически появляется в информационном поле в странах СНГ последние несколько лет.

"В этом году, последние три месяца, кто-то активно пытается продвинуть так скажем в кавычках, эту "новость". По данным тайской полиции и по данным нашего консула, таких фактов не зарегистрировано. Если бы даже такой факт случился, мы обязательно знали бы. Мы даже спасаем людей из Золотого треугольника, где очень сложно найти людей, не то, что потерявшихся детей наших туристов", – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.