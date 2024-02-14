  • 14 Февраля, 17:19
  • BAIGENEWS

Красотку из Кыргызстана подозревают в организации элитных эскорт и интим услуг

Сегодня, 15:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gknb.gov.kg Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
208
Фото: gknb.gov.kg

В Кыргызстане девушку подозревают в содействии проституции и разврату. По данным КНБ, она, будучи администратором групп в соцсетях, организовывала выезды соотечественниц в Дубай и соседние республики для предоставления интим услуг, передаёт BaigeNews.kz.

"Задержана основной администратор интернет групп по предоставлению элитных интим услуг для платёжеспособных граждан и высокопоставленных лиц гражданка КР И.К.Д. Установлено, что она организовала сеть интернет групп из числа девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok, где стоимость эскорт услуг варьировалась от 1 000 до 10 000 долларов. Также И.К.Д. организовывала выезды девушек в Дубай (ОАЭ) и соседние республики для предоставления интим услуг. Согласно постановлению суда подозреваемая водворена в СИЗО-21 СИН МЮ КР", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ Кыргызстана.

Ведомством проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных лиц, покровительствовавших незаконной деятельности.

Самое читаемое

Наверх