Красотку из Кыргызстана подозревают в организации элитных эскорт и интим услуг
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В Кыргызстане девушку подозревают в содействии проституции и разврату. По данным КНБ, она, будучи администратором групп в соцсетях, организовывала выезды соотечественниц в Дубай и соседние республики для предоставления интим услуг, передаёт BaigeNews.kz.
"Задержана основной администратор интернет групп по предоставлению элитных интим услуг для платёжеспособных граждан и высокопоставленных лиц гражданка КР И.К.Д. Установлено, что она организовала сеть интернет групп из числа девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях Instagram и TikTok, где стоимость эскорт услуг варьировалась от 1 000 до 10 000 долларов. Также И.К.Д. организовывала выезды девушек в Дубай (ОАЭ) и соседние республики для предоставления интим услуг. Согласно постановлению суда подозреваемая водворена в СИЗО-21 СИН МЮ КР", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ Кыргызстана.
Ведомством проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению должностных лиц, покровительствовавших незаконной деятельности.
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